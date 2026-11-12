​उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने वाराणसी में नागरिक सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की

जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा के पुलिस महानिदेशक, अशोक कुमार सिंह ने गुरुवार को वाराणसी का दौरा किया और सर्किट हाउस सभागार में नागरिक सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक वाराणसी में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को सुदृढ़ करने और इसकी तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान, महानिदेशक सिंह ने नागरिक सुरक्षा में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि नागरिक सुरक्षा के पुराने सदस्यों के लिए एक 'रिफ्रेशर कोर्स' (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) चलाया जाए ताकि वे अद्यतन रहें और अपनी कुशलताओं को निखार सकें। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के प्रखंड-वार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए अन्य संबंधित विभागों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया।

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक ने प्रखंड स्तर पर गली-मोहल्लों में लोगों को नागरिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में लोगों को जागरूक और सतर्क किया जा सकेगा ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

भर्ती अभियान और सोशल मीडिया

बैठक में महानिदेशक सिंह ने नागरिक सुरक्षा की 'वार्डन सेवा' पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान भर्ती पूर्ण नहीं है। उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए तत्काल एक विशेष अभियान चलाकर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस संदर्भ में, महानिदेशक ने भर्ती के लिए सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आमजन की रुचि को नागरिक सुरक्षा के प्रति बढ़ाया जा सकता है और उन्हें सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

समस्याओं का समाधान और महिला भागीदारी

बैठक के दौरान, महानिदेशक ने नागरिक सुरक्षा प्रखंड के डिविजनल वार्डनों और अन्य सदस्यों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना। उन्होंने उन समस्याओं के त्वरित समाधान और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, अशोक कुमार सिंह ने नागरिक सुरक्षा में महिलाओं की भर्ती और सहभागिता को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को भर्ती कर उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।