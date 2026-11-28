जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। क्षेत्र के कैथी स्थित श्रीरामलाल फिलिंग स्टेशन पर ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने ग्राहक को बुलाकर लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल ग्राहक को सीएचसी नरपतपुर से ट्रामा सेंटर बीएचयू रेफर किया गया।

घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के घोघावारामपुर निवासी कन्हैया यादव के अनुसार, शुक्रवार की शाम पेट्रोल भरवाने के बाद नकदी नहीं होने पर उन्होंने ऑनलाइन भुगतान करने के लिए स्कैनर उपलब्ध कराने की मांग की। उनके पास कीपैड मोबाइल होने के कारण वह स्वयं स्कैन कर भुगतान नहीं कर पा रहे थे।

आरोप है कि इसी बात को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी नाराज हो गए और आसपास के गांवों से सात-आठ लोगों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर उनकी पिटाई कर दी। हमलावरों ने उनका मोबाइल भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी।