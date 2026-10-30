जागरण संवाददाता, (रामनगर) वाराणसी। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में आजमगढ़ के गोसाईगंज से आए चार हाथियों में से एक हाथी के मानसिक संतुलन खोने के साथ महावत पर हमला करने वाले हाथी को वन विभाग की देखरेख में आजमगढ़ भेजा गया।

महावत को गंभीर हालत में बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। 15 घंटे की कड़ी मशक्कत और गोरखपुर से आई वन विभाग की टीम ने किसी तरह उस पर काबू पाया। हाथी मालिक यशवंत सिंह के माफी मांगने पर वन विभाग की टीम ने मस्तक को घर ले जाने की अनुमति दी।