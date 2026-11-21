जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ सारंगनाथ महादेव मंदिर प्रेमी युगल ने शनिवार को शादी कर ली। शादी की खबर मिलते ही युवक एवं युवती के परिजनों ने नोंकझोंक कर हंगामा कर दिया। इसके बाद मामला सारनाथ थाना पहुंच गया। दोनों पक्षों में बात बनते न देखकर पुलिस ने युवती को युवक को सुपुर्द कर दिया। इसके बाद युवक एवं युवती कार से निकल गए।

बताया जाता है कि लोहता क्षेत्र के एक मुहल्ले के रहने वाले युवक एवं युवती आपस में प्रेम करते हैं। रिश्ते में दोनों आपस में चचेरे भाई बहन लग रहे थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने के फिराक में थे। इसका विरोध दोनों के परिजन कर रहे थे और दोनों की शादी नहीं होने दे रहे थे। यह देख शनिवार को युवक एवं युवती घर से भाग गए।

दोनों सारंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर शादी कर लिए। इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को हुई तो दोनों पक्ष के स्वजन सारंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर नोंकझोक कर हंगामा करने लगे। इस बीच किसी ने 112 नंबर पर फोन कर घटना की सूचना पीआरवी पुलिस को दे दी।