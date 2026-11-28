जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जहां छह माह से एक्सरे मशीन खराब है वहीं अब अल्ट्रासाउंड चिकित्सक का स्थानांतरण दूसरे जिले में होने से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड बंद हो गया है। जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की सुविधा के लिए लगी एक्सरे मशीन गत 21 जून से खराब है। जिससे हर रोज मरीज वापस लौट रहे है।मशीन बनाने के लिए राजस्थान के स्टार नाइक कंपनी से शिकायत करने के बाद भी छह माह भी ठीक नहीं हो सकी।