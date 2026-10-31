वाराणसी में सिपाही अमित शुक्ला को गोली मारने वाले दो अन्य आरोपित भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाने की क्राइम टीम में तैनात सिपाही अमित शुक्ला को गोली मारने वाले दो अन्य आरोपितों को पुलिस टीम ने भोर में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। इसके पहले एक आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार की रात डाफी टोल प्लाजा के समीप मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपितों को पकड़ने के बाद असलहे के बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि सामनेघाट इलाके में असलहा छिपाये हैं।जिसके बाद आरोपितों को लेकर सामनेघाट में असलहा रिकवरी के लिए मौके पर पहुंची तो दोनो ने अचानक छिपे हुए असलहों से फायरिंग कर दिया।