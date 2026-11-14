वाराणसी में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट, जानलेवा हमले के आरोप में आठ पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, (चौबेपुर) वाराणसी। क्षेत्र के उमरहां गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के आठ लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई। मामले में पुलिस ने आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

नन्दलाल यादव की तहरीर के मुताबिक, आठ नवंबर की शाम करीब सात बजे आरोपित एक राय होकर पहुंचे और मारपीट करने लगे। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी भी दी।