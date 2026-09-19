जासं, वाराणसी। भेलूपुर पुलिस ने किड्स केयर नर्सिंग होम के संचालक डाक्टर राहुल कुमार की तहरीर पर इमरान अंसारी और अस्पताल के पूर्व मैनेजर शम्स तबरेज के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर बीमा कंपनी से लाभ लेने के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।

डाक्टर के अनुसार, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की चेयर कम्युनिकेशन टीम से ईमेल आया था, जिसमें इमरान अंसारी के 10 सितंबर 2025 को अस्पताल में भर्ती होने और 16 सितंबर को डिस्चार्ज होने की सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी।