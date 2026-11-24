जागरण संवाददाता,वाराणसी। बनारस में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के बनारस रेल इंजन कारखाना (बीएलडब्ल्यू) परिसर में स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 13 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। नेवादा स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी निवासी अभिषेक त्रिपाठी का 13 वर्षीय पुत्र अंजनेय त्रिपाठी मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे स्कूटी (यूपी 65 इबी 5985) से जा रहा था। इसी दौरान बीएलडब्ल्यू मेन गेट से करीब 300 मीटर अंदर परिसर में उसकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई।