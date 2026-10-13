जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए सोमवार को वाराणसी कमिश्नरेट के एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा और चंदौली के अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने आदमपुर थाना में बैठक की। बताया गया कि‍ आयोजन का क्षेत्र दो ज‍िलों में होने की वजह से कार्य क्षेत्र को लेकर स्‍थ‍ित‍ि स्‍पष्‍ट होना जरूरी है।

बताया गया क‍ि दोनों अधिकारियों ने ड्यूटी के लिए कार्यक्षेत्र इस बैठक के दौरान निर्धारित किए। वाराणसी और चंदौली के कुछ इलाकों की सीमाएं स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल होने के कारण यह तय किया गया कि किस क्षेत्र की जिम्मेदारी किस जिले के अधिकारी संभालेंगे। बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त विजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बताते चलें क‍ि तीन द‍िन तक होने वाले आयोजन में अंत‍िम द‍िन पीएम नरेन्‍द्र मोदी भी शाम‍िल होंगे।