जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के नरिया स्थित इमाम चौक पर रविवार रात खंभा हटाने के दौरान करंट लगने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक झुलस गए।

मृतक की पहचान भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा स्थित फारूकी नगर निवासी शमशाद (14) पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद शहीद के रूप में हुई। चर्चा है कि वह रात करीब 10:30 बजे इमाम चौक पर काम करने गया था। इसी दौरान खंभा हटाते समय करंट की चपेट में आ गया।