जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में गुरुवार को दोपहर में घर के दरवाजे के सामने खड़ंजे पर खेल रहे एक तीन वर्षीय मासुम को लापरवाह आटो चालक उसे कुचलते हुए भाग निकला परिजन उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर ले गये जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां की पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव निवासी रंजीत कुमार गुप्ता का पुत्र अयांश उर्फ अजय घर के बाहर बने खड़ंजे पर खेल रहा था तभी हरेहूं की तरफ से तेज गति से आ रहा अज्ञात आटो और चालक बालक को कुचलते हुए भाग निकला। मृतक के पिता ने शुक्रवार को वाहन और चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है पुलिस चालक और आटो की तलाश कर रही है। मृतक दो भाईयों में छोटा था इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।