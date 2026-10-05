वाराणसी में खराब मौसम की वजह से तीन उड़ानें लखनऊ डायवर्ट, यात्रियों को हुई परेशानी

जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। खराब मौसम की वजह से सोमवार की शाम वाराणसी में अचानक बदले मौसम और तेज आंधी-बारिश का असर विमान सेवा पर पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब दृश्यता और लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण बेंगलुरु और हैदराबाद से आने वाली तीन उड़ानों को लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा।

मौसम सामान्य होने के बाद ये विमान लगभग ढाई घंटे की देरी से वाराणसी पहुंचे, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस (IX 1540): बेंगलुरु से अपने निर्धारित समय शाम 5:55 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंची। खराब मौसम के कारण लैंडिंग की अनुमति न मिलने पर विमान काफी देर तक हवा में चक्कर काटता रहा और अंततः लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया।