वाराणसी में 500 ग्राम सोने के सिक्के और 7.65 लाख रुपये के गबन में तीन कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। 500 ग्राम सोने के सिक्के और 7.65 लाख रुपये हड़पने के आरोप में नामचीन आभूषण कंपनी के तीन कर्मचारियों को सिगरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। अपराध में शामिल होने के पर्याप्त आधार मिलने पर कार्रवाई की गई।

आरोपितों के पास से 1,00,120 रुपये बरामद हुए हैं। कंपनी के एरिया बिजनेस मैनेजर राजकुमार और कामर्शियल एक्जीक्यूटिव विशाल तिवारी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीते 18 अगस्त को सिगरा थाना में पांच के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्र ने बताया कि नीचीबाग निवासी रितेश कुमार ज्वेलरी दुकान काशी मधुरम के मालिक और नामचीन आभूषण कंपनी की फ्रेंचाइजी के डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। कंपनी ने कारोबार के लिए फ्रेंचाइजी फर्म को सोने के सिक्के भेजे थे, जिन्हें एरिया बिजनेस मैनेजर राजकुमार ने प्राप्त किया था। सोने के बदले रकम वापस नहीं मिलने पर 18 अगस्त को आडिट कराया गया। जांच में 82 लाख रुपये के सोने के सिक्कों और 7.65 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया।