जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस की सुरक्षा आरक्षी पंकज जायसवाल रिजर्व पुलिस लाइन से ड्यूटी में तैनात हैं । आरोप है कि 26 नवंबर की रात आठ बजे जजेस गेस्ट हाउस के पीछे घाट की तरफ सीढ़ियों पर सात से आठ की संख्या में अज्ञात लोग बैठकर शराब का सेवन करते हुए शोर मचा रहे थे।

सुरक्षा में नियुक्त होने के कारण गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने आकर बताया कि उन्हें मना कर दें। जिसके बाद वहां जाकर उन लोगों से जाने के लिए कहा गया तो वे लोग मेरे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर उतारू हो गये। आरक्षी के विरोध करने पर आरोपितों ने रेलिंग से निचे खींचकर हमला करते हुए मारपीट करने लगे।

शोर मचाने पर गेस्ट हाउस के कर्मचारी लंका थाने पर सूचना दिए जिसके बाद पुलिस के पहुंचने पर आरोपित भागने लगे। जिसमें तीन आरोपितों को पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम दिव्यानन्द द्विवेदी निवासी केदारेश्वर नगर कलोनी सामनेघाट लंका जिसे भागने में चोट भी लगी है।