जागरण संवाददाता, वाराणसी। झारखंड के प्रतिबंधित माओवादी संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के मुखिया और 30 लाख रुपये के इनामी बृजेश गंझू के 20 सितंबर को उप्र आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उसकी पत्नी ऊषा ने संगठन की कमान संभाल ली है।

सुरक्षा एजेंसी की जांच में यह जानकारी सामने आने के बाद यूपी एटीएस ने झारखंड एटीएस से संपर्क कर सूचनाएं साझा की हैं। दोनों एजेंसियां संगठन को खत्म करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई कर रही हैं। एटीएस की जांच में सामने आया है कि संगठन भारत सरकार की ओर से 2023 में प्रतिबंधित एप सेशन और जांगी का इस्तेमाल कर रहा था।

बृजेश के स्वजन और संगठन के अन्य लोग इन एप के माध्यम से लेवी वसूलने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे थे। एटीएस बृजेश की कमाई और उसके निवेश की भी जांच कर रही है। एजेंसी को उसके परिवार के लोगों द्वारा उसकी कमाई के बंटवारे के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है।

बृजेश ने दो शादियां की थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि प्रतिबंधित संगठन ने कई लोगों को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी दिलाई है, लेकिन वे ड्यूटी पर नहीं जाते। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। ‘अग्रवाल’ सरनेम वाला एक व्यक्ति बृजेश की पत्नी को लेवी की रकम उपलब्ध कराता था।

एजेंसी इस संबंध में भी ठोस जानकारी जुटा रही है। बृजेश गंझू को झारखंड में गोपाल सिंह भोक्ता, सरदार, तुषार जी, रंजन, फूलचंद और दुलारचंद आदि नामों से जाना जाता था। वह करीब दो दशक से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था।