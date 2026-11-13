जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत की सनातन परंपराओं और धार्मिक संस्कारों की गूंज अब मारीशस, गयाना, सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में भी सुनाई देगी। वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की तैयारी की है।

अब तक यज्ञों के विधान और अनुष्ठानों का प्रशिक्षण पाने वाले विदेशी विद्यार्थियों को विवाह, जनेऊ और मुंडन जैसे संस्कारों के साथ विभिन्न धार्मिक व्रत-कथाओं का भी व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये विद्यार्थी अपने-अपने देशों में भारतीय सनातन परंपराओं के संवाहक बनेंगे।

बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र की ओर से संचालित पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। केंद्र के समन्वयक प्रो. शरदेंदु त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्षों से संचालित इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को चंडी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ सहित विभिन्न यज्ञों के विधान, पूजन पद्धति और कर्मकांडों की जानकारी दी जाती रही है। अब इसके साथ हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में शामिल प्रमुख संस्कारों और धार्मिक कथाओं को भी जोड़ा जा रहा है।