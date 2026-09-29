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उत्‍तर प्रदेश में एक सप्‍ताह से मानसून की ठ‍िठकी हुई है वापसी, अक्‍टूबर में इस द‍िन व‍िदा होंगे मानसूनी बादल

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 01:11 PM (IST)

चक्रवात अर्नब के प्रभाव से इस बार मानसून की वापसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठिठक गई है, जबकि सामान्यतः यह ...और पढ़ें

उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी ठिठकी, चक्रवात अर्नब के कारण देरी से विदा होंगे बादल।

उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी ठिठकी, चक्रवात अर्नब के कारण देरी से विदा होंगे बादल।

HighLights

  1. चक्रवात अर्नब के कारण पश्चिमी यूपी में मानसून ठिठका हुआ।

  2. आमतौर पर 10 अक्टूबर तक यूपी से मानसून हो जाता विदा।

  3. पूर्वांचल से 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई, फिर गुलाबी ठंड।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल स‍ह‍ित वाराणसी में मानसून जून के मध्‍य में यूपी में सोनभद्र के रास्‍ते आता है और अक्‍टूबर के पहले पखवारे में सोनभद्र के रास्‍ते ही वापस भी चला जाता है। वैसे तो दस अक्‍टूबर तक यूपी से मानसून व‍िदा हो जाता है लेक‍िन इस बार चक्रवात अर्नब का असर होने से प‍श्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश में ही फ‍िलहाल मानसूनी सक्र‍ियता ठि‍ठक गई है। 

मौसम व‍िभाग की ओर से मंगलवार को जारी र‍िपोर्ट के अनुसार मानसूनी सक्र‍ियता का दौर पूर्वांचल से कोसों दूर पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश में ही है। सप्‍ताह भर से मानसून पश्‍च‍िम उत्‍तर प्रदेश में ही ठ‍िठका हुआ है। इसके पीछे चक्रवातीय पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां ज‍िम्‍मेदार मानी जा रही हैं। अन्‍यथा मध्‍य उत्‍तर प्रदेश तक मानसून की वापसी स‍ितंबर माह के अंत तक हो जाती थी। मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट और पूर्वानुमानों पर गौर करें तो मानसून अभी दस द‍िनों का और मेहमान है। 

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मानसून वैसे तो अक्‍टूबर में पहले सप्‍ताह के बाद पूर्वांचल से व‍िदायी की राह सोनभद्र के रास्‍ते पकड़ लेता था लेक‍िन इस बार चक्रवातीय हालातों की वजह से मानसून सप्‍ताह भर से पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश के कुछ जि‍लों में ही वापसी कर सका है। हालांक‍ि माना जा रहा है क‍ि अब गुलाबी ठंडक की दस्‍तक के साथ द‍िन में धूप और रात में ठंड होने की वजह से मौसम का रुख बेहतर हुआ है और उमस में कमी आने की वजह से लोकल हीट‍िंंग नहीं हो रही है। इसकी वजह से बार‍िश की संभावनाएं भी कम हुई है। 

मानसूनी सक्र‍ियता माना जा रहा है क‍ि 10 अक्‍टूबर तक पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्‍ते यूपी से व‍िदाई ले सकता है। इसी के साथ ही पूर्वांचल में गुलाबी ठंड का दौर स्‍थायी भाव में आ जाएगा और मानसूनी बादलों की व‍िदायी के साथ ही कुहासा घना होकर कोहरे का रूप लेने लगेगा। मानसूनी व‍िदायी के बाद अंचलों में कोहरा सबसे पहले दस्‍तक देगा और पूर्वांचल में सर्द‍ियों का दौर शुरू हो जाएगा। 

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