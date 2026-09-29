जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल स‍ह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। चक्रवात के गुजरने के बाद से ही मानसूनी सक्र‍ियता प्रभाव‍ित होने का अनुमान है। मानसून पश्‍च‍िमी उत्तर प्रदेश से वापस होते हुए सप्‍ताह भर से अध‍िक समय से वहीं पर ठहरा हुआ है। मानसूनी सक्र‍ियता का दौर होने के बाद भी मानसून का प्रबल असर नहीं है। इसके पीछे चक्रवाती प्रभाव को असरकारक माना जा रहा है।

मंगलवार की सुबह वातावरण में नमी का असर बना रहा और पुरवा का जोर भी बना रहा। हालांक‍ि बार‍िश कराने के ल‍िए आर्द्रता पर्याप्‍त नहीं थी। मौसम वि‍भाग ने अब धूप छांव का खेल बना रहने का अनुमान जताया है। वातावरण का रुख बादलों की ओर भी बना हुआ है लेक‍िन बार‍िश कराने की स्‍थ‍ित‍ि कमजोर ही है। मौसम व‍िभाग की ओर से बताया गया क‍ि अब मानसून वापसी की ओर है, हालांक‍ि यह पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश में ही फंसा हुआ है।

वहीं तापमान में कमी के साथ ही अब वातावरण में गुलाबी ठंडक का असर शुरू हो चुका है। गुलाबी ठंड के साथ ही द‍िन चढ़ने के साथ ही अब धूप की तल्‍खी में कमी भी आई है। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही वातावरण में सुबह होने वाला अंचलों का कुहासा शहर में भी प्रभावी होने लगेगा। इसके साथ ही ठंड का असर पूर्वांचल में प्रभाव डालने लगेगा। हालांक‍ि घरों में कूलर और एसी बंद होने के बाद पंखों की गत‍ि भी सुस्‍त हो चली है।