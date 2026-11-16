जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में माह भर से दहशत का पर्याय बना रहा तेंदुआ आख‍िरकार वन व‍िभाग के चंगुल में देर रात फंस गया। कैंट क्षेत्र में वन व‍िभाग की ओर से लगाए गए प‍िंंजरे में तेदुआ के फंसने की जानकारी सोमवार की सुबह हो सकी। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।

वाराणसी के छावनी क्षेत्र में कई द‍िनों से दहशत का पर्याय बना तेंदुआ वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में सोमवार की सुबह कैद हो गया। बताया गया क‍ि स्वास्थ्य जांच के बाद उसे प्राकृतिक वास में छोड़ा जाएगा।

वाराणसी के छावनी क्षेत्र में सोमवार सुबह वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद होने की सूचना के बाद लोगो ने राहत की सांस ली है। तेंदुए की उम्र के बारे में आकलन किया जा रहा है। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित पिंजरे में देखकर सभी ने राहत की सांस ली है।

वनाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। क्षेत्रीय लोगों बताया क‍ि कई द‍िनों से यह क्षेत्र में सक्र‍िय था और पशुओं को मार कर खा रहा था। लेक‍िन इंसान पर हमले की सूचना नहीं थी। छावनी में लगे पिंजरे में तेंदुआ कैद होने के बाद लोगों को राहत म‍िल गई है।