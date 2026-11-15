जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के नगवां चौकी अंतर्गत ट्रामा सेंटर परिसर में शनिवार की रात बुलेट की साइलेंसर से तेज आवाजें निकालकर तफरी करने वाले एक व्यक्ति की बाइक को पुलिस ने सीज किया है।

बुलेट के आगे नंबर प्लेट पर यादव लिखा था और वाहन से रंग बिरंगी लाइटें पुलिस दिख रही थी। परिसर तेज रफ़्तार बुलेट चलाने और पटाखे जैसी आवाज से मरीज और उनके स्वजन को भी काफी परेशानी हो रही थी।

वाहन चेकिंग और गश्त पर निकले चौकी प्रभारी नगवा नवीन चतुर्वेदी ने युवक को रोककर पूछा तो बताया कि परिचित की बुलेट से घूमने आया हूं।युवक के पास वाहन से संबंधित कोई कागजात भी नहीं मिला। जिसके बाद चौकी प्रभारी ने बुलेट को चौकी पर भिजवाते हुए सीज कर दिया। पुलिस ने बुलेट की जांच की तो पता चला कि कुमारी देवी के नाम से बुलेट का रजिस्ट्रेशन है।