जागरण संवाददाता, वाराणसी। ठंडक का मौसम शुरू होने के साथ ही वातावरण में व्‍यापक बदलाव सामने आने लगा है। माना जा रहा है क‍ि इस बार सर्द‍ियां पहले से ही सक्र‍ियता में आ जाएंगी। जबक‍ि दूसरी ओर 'अकवान' चक्रवात का असर भी पूर्वांचल के रास्‍ते उत्‍तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रहा है। मौसम व‍िभाग ने हालांकि‍ इसके पहले ही सक्र‍िय होने का अनुमान जताया था।

व‍िगत द‍िनों से बंगाल की खाड़ी में अर्नब के बाद अकवान चक्रवात का असर दक्ष‍िण की ओर था जो अब उत्‍तर की ओर बढ़ रहा है। जब‍क‍ि चक्रवातीय बादलों की आवाजाही के साथ ही गलन और कोहरे में भी इजाफे का अगले 24 घंटे बाद संकेत है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में इसका व्‍यापक असर हो सकता है। वातावरण में नमी का असर भी पूर्वांचल में मौसमी बदलाव का असर होने का अनुमान है।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्‍वीरों में चक्रवात की सक्र‍ियता का रुख समुद्र में बना है लेक‍िन इसका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। चक्रवात का असर फ‍िलहाल उड़ीसा से लेकर झारखंड तक बना हुआ है और हवा का रुख कुछ पछुआ है। हालांक‍ि इसका व्‍यापक असर पश्च‍िम की ओर होने की उम्‍मीद तो कम है लेक‍िन इसका असर पूर्वांचल तक हो सकता है।

चक्रवात के असर से तेज हवाओं के साथ ही बादलों की आवाजाही और सक्र‍ियता का दौर भी बना रह सकता है। माना जा रहा है क‍ि इसका अगले 24 घंटों तक असर पूर्वांचल तक पहुंच सकता है। इसकी वजह से ठंडक में इजाफा के साथ ही कोहरे का प्रकोप भी प्रभावी हो सकता है। इसके साथ ही मौसम का रुख भी कुछ समय तक बदला रह सकता है।