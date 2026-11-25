जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीजन में सबसे ठंडी सुबह बुधवार की साब‍ित हुई जब गलन का असर इतना हुआ क‍ि पारा 12 डि‍ग्री से नीचे तक जा पहुंचा। वहीं सुबह अंचलों में कोहरा भी असर करता रहा तो वहीं द‍िन चढ़ने पर धूप ने लोगों को राहत दी और कोहरा छंट गया जबक‍ि शहर में कोहरे का असर तो कम रहा लेक‍िन ठंडक की वजह से दुश्‍वार‍ियों का दौर बना रहा।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 27.2°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 0.9 डि‍ग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.2 ड‍िग्री कम रहा। जबक‍ि आर्द्रता न्‍यूनतम 62% और अध‍िकतम 88% दर्ज की गई। तापमान में व्‍यापक ग‍िरावट का दौर बुधवार की सुबह दर्ज क‍िया गया जब सीजन में सबसे कम तापमान वाला द‍िन साब‍ित हुआ।

दरअसर अकवान चक्रवात के गुजरने के बाद बने वैक्‍युम को भरने के ल‍िए ठंडक ल‍िए हुए हवाओं का आगमन पूर्वांचल में हुआ। इसकी वजह से पूर्वांचल के कई ज‍िलों में कोहरे का भी दौर रहा और द‍िन चढ़ने के साथ ही गलन भरी हवाओं का दौर कुछ कमजोर पड़ा तो वहीं शाम को ठंडक का असर दोबारा महसूस होने लगा। हालांक‍ि द‍िन की धूप लोगों को पर्याप्‍त राहत देती रही।