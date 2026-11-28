जागरण संवाददाता, वाराणसी। नकली दवाओं की बिक्री और दवाओं की मनमानी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने सख्ती शुरू कर दी है। जिले के 560 हास्पिटल, 251 क्लीनिक की फार्मेसियों की जांच की गई। इसमें कई फार्मेसियों में एक अक्टूबर को जारी आदेश का अनुपालन नहीं मिला।

ऐसे में संबंधित फार्मेसियों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर दवाओं की खरीद और बिक्री कीमत का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने पर संबंधित फार्मेसी का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से अस्पतालों और मेडिकल स्टोर संचालकों में हलचल है। खरीद और बिक्री मूल्य की जानकारी उपलब्ध होने से दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता आएगी और मरीजों को आर्थिक शोषण से बचाने में मदद मिलेगी।

वाराणसी जिले में करीब पांच हजार थोक और फुटकर दवा विक्रेता मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में औषधि विभाग के सामने दवाओं की गुणवत्ता के साथ उनकी कीमतों पर निगरानी रखने की भी बड़ी चुनौती है। प्रदेश स्तर पर चल रहे अभियान का उद्देश्य दवाओं की खरीद और बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा मरीजों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर रोक लगाना है।