वाराणसी कैंटोनमेंट चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन सेवा, 10 रुपये की पर्ची पर मुफ्त दवाएं, जांच की सुविधा, नई दिल्ली से जुड़ रहे डाक्टर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंटोनमेंट (छावनी) क्षेत्र स्थित सार्वजनिक चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत हो गई है। टेलीफोन के जरिए इलाज की इस सुविधा से रोजाना 25 से 30 लोग लाभान्वित होने लगे हैं। इस अस्पताल की ओपीडी में पहले से रोजाना 100 से 150 लोग इलाज करा रहे हैं।

10 रुपये की पर्ची पर मुफ्त दवाएं, जांच आदि की सुविधाएं यहां पहले से उपलब्ध हैं। 18 बेड का चिकित्सालय है जहां पर 150 मरीज औसतन ओपीडी में रोजाना पहुंचते हैं। किसे पड़ती है टेलीमेडिसिन की जरूरत चिकित्सालय में जनरल फिजिशियन, बाल रोग समेत कई विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। इसके बावजूद स्किन, नेत्र आदि के रोगियों के लिए त्वरित इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे रोग से पीड़ित लोगों को एक निर्धारित समय देकर टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लोग राहत भी महसूस करने लगे हैं।