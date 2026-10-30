शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) लाल बिहारी यादव ने अपने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं शिक्षक नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की।

इस अवसर पर अखिलेश यादव ने नवनिर्वाचित एमएलसी लाल बिहारी यादव सहित उपस्थित सभी नेताओं एवं शिक्षक नेताओं को ऐतिहासिक जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं शिक्षक साथियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ऊर्जा, एकजुटता और समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मजबूती उसके कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता के विश्वास में निहित है। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी साथी आपसी समन्वय एवं संगठनात्मक एकजुटता के साथ पार्टी की नीतियों, विचारधारा और जनकल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें।