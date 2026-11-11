शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव ने शिक्षकों और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं का किया सम्मान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव के कैम्प कार्यालय रुप्पनपुर, पैगम्बरपुर, वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

इस अवसर पर शिक्षक एमएलसी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं, वित्तविहीन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं प्रबंधकों को लाल बिहारी यादव ने सम्मानित किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान भाजपा ने हर कदम पर उन्हें परेशान करने का प्रयास किया।

कहा क‍ि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। यहां तक कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए एयर शो तक का आयोजन करना पड़ा। इसके बावजूद प्रदेश के पढ़े-लिखे शिक्षक मतदाताओं ने भाजपा की तानाशाही नीतियों के खिलाफ मतदान कर एक साधारण व्यक्ति को पांच गुना अधिक मतों से पुनः विजयी बनाकर विधान परिषद में भेजने का काम किया।

उन्‍होंने कहा क‍ि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि शिक्षकों, कर्मचारियों, समाजवादी साथियों एवं उन सभी संघर्षशील लोगों की जीत है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हमारा साथ दिया। इस ऐतिहासिक जीत में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।