जागरण संवाददाता, वाराणसी। तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के प्राचीन पत्थर स्तंभ 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का काशी के तमिल समुदाय ने भी स्वागत किया गया। हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला आने से उल्लसित लोगों न शनिवार शाम हनुमान घाट स्थित कामकोटिश्वर मंदिर देवालय में 101 दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया।

आयोजक के. वेंकट रमन घनपाठी ने बताया कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक स्वरूप यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें सामूहिक दीप प्रज्वलन के साथ भजन-कीर्तन और विशेष प्रार्थना की जाएगी।