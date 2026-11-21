जागरण संवाददाता, वाराणसी। कचहरी उपडाकघर में निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डाकघर वाराणसी पश्चिम मंडल के साथ अभद्रता, मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। अधीक्षक ने कैंट थाने में तहरीर देकर डाक सहायक मनीष कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

तहरीर के अनुसार, 17 नवंबर को निरीक्षण के दौरान डाकघर के काउंटर पर एक बाहरी व्यक्ति किशन कुमार विभागीय कर्मचारी की आइडी से सरकारी साफ्टवेयर पर बुकिंग का काम करते मिला। पूछताछ होते ही वह भाग निकला। आरोप है कि डाक सहायक मनीष कुमार करीब एक घंटे की देरी से पहुंचे और काउंटर पर काम करने से इनकार कर दिया।