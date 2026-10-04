सुनील मेहरोत्रा खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर के प्रमुख साड़ी व्यवसायी सुनील मेहरोत्रा को खत्री समाज का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी की साधारण सभा की बैठक में आगामी दो वर्षों 2027-28 के लिए सर्वसम्मति से सुनील मेहरोत्रा को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

मुख्य चुनाव अधिकारी मुकुंद लाल टंडन, चुनाव अधिकारी डाक्टर अनुराग टंडन और डाक्टर अश्वनी टंडन ने बनारस क्लब में आयोजित आम सभा में यह घोषणा की। इस अवसर पर मनीष कपूर को कोषाध्यक्ष के पद पर भी सर्वसम्मति से चुना गया। उपाध्यक्ष पद पर विजय मेहरोत्रा मंटू, रोहित कपूर, राजीव खन्ना, नवनीत सेठ बिल्लू और मनीष मेहरोत्रा का चुनाव भी सर्वसम्मति से संपन्न हुआ।

खत्री हितकारी सभा के संरक्षकमुकुंद लाल टंडन, विजयरामन सेठ, दीपक बहल, डाक्टर अनुराग टंडन, डाक्टर अश्विनी टंडन और डाक्टर अंकुर चड्ढा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील मेहरोत्रा और उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

खत्री समाज के सदस्यों ने इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण कदम माना है, जो समाज के एकजुटता और सहयोग को दर्शाता है। सभी सदस्यों ने सुनील मेहरोत्रा के नेतृत्व में समाज के उत्थान के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है।