जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी काशी की सुमेधा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मानस नगर दुर्गाकुंड की रहने वाली सुमेधा पाठक इस नवरात्रि पैरा एशियन गेम्स में प्रतिभाग के लिए जापान जा रही हैं । फिलहाल वह अपने कोच जे.पी नौटियाल के दिशा निर्देश में डा. करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद , नई दिल्ली में एशियन पैरा गेम्स की तैयारी कर रही हैं।

काशी की बेटी सुमेधा पाठक जापान में 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिता बृजेश पाठक ने बताया कि दिल्ली में तैयारी करने के बाद 14 को जापान पहुंचेंगे जहां सुमेधा प्रतियोगिता में एयर पिस्टल में पदक के लिए निशाना साधेगी।