वाराणसी के अस्पतालों में ‘एनालिटिकल टेस्टिंग’ न होने से दो माह तक वितरित होती रहीं मानक में फेल दवाएं

शिवम सिंह, जागरण, वाराणसी। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिलास्तरीय अस्पतालों में एनालिटिकल टेस्टिंग (किसी सामग्री या उत्पाद की गुणवत्ता, शुद्धता, पहचान और संरचना का पता लगाना) के लिए लैब की सुविधा नहीं है। इससे समय-समय पर दवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता और संरचना की जांच नहीं हो पाती। यही कारण है कि दो माह तक लगातार अस्पतालों में मानक में फेल दवाएं वितरित होती रही।

तीन सितंबर को जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एजिथ्रोमाइसीन के चार नमूनों लिए थे, जिसमें तीन फेल निकला। वही तीन अगस्त को ड्रग वेयर हाउस लखनऊ से दवाएं मंगाई गई थी। हालांकि, अस्पताल अस्पताल पर ही जांच हो जाती तो लगातार दो माह तक खराब दवाएं न वितरित हो पाती। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर जेनेरिक दवाएं जेम पोर्टल, व स्थानीय स्तर पर खरीदारी की जाती हैं।