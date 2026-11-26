जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू में चार साल तक बायोलाजी की पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम जारी होने के बाद अब एक छात्र की डिग्री रोकने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में बुधवार को छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे प्राक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों से उनकी तीखी बहस हुई।

प्रदर्शनकारी छात्र निर्मित (सत्र 2022-26) ने बताया कि उसने चार साल तक बायोलाजी की पढ़ाई की। विश्वविद्यालय ने प्रत्येक वर्ष परीक्षा कराई, परिणाम जारी किया और अगले वर्ष में प्रमोट भी किया। अब प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट (पीडीसी), मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट लेने पहुंचा तो बताया गया कि उसे बायोलाजी की जगह मैथ विषय पढ़ना था। इस कारण डिग्री जारी नहीं की जा सकती।