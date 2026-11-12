काशी-तमिल संगमम 5.0 के आयोजन में भागीदार बनेंगे बीएचयू और आइआइटी के विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी और तमिलनाडु के सदियों पुराने सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संबंधों को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए आयोजित होने वाले काशी-तमिल संगमम (केटीएस) 5.0 में बीएचयू और आइआइटी बीएचयू के विद्यार्थी भी सक्रिय भागीदारी करेंगे।

इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। इसके लिए छात्र केटीएस के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इस आयोजन में प्रतिभागी होने का प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।

संगमम के मुख्य आयोजन से पहले विभिन्न प्री-इवेंट गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, अकादमिक और साहित्यिक आयोजन सहित कई गतिविधियां शामिल होंगी। इनके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संवाद और सहभागिता का अवसर मिलेगा। प्री-इवेंट गतिविधियों और अन्य जानकारियों के लिए भी वेबसाइट पर अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है।