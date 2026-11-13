मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, सोनभद्र। इस साल भी अक्टूबर में हुई बारिश के कारण धान की कटाई में देरी हो रही है। हालांकि अब यह देरी भारी पड़ने वाली है। कारण कि धान की कटाई में एक दिन की देरी हाेती है तो गेंहू की बोआई 0.8 दिन की देरी मानी जाएगी। अगर गेंहू की बोआई में देरी होगी तो उसके पकने के समय अधिक गर्मी भी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण दाने भी सिकुड़ सकते हैं।

ऐसे में जरूरी है कि हरहाल में 20 नवंबर तक गेहूं की खेती कर ली जाए। ताकि फसल तैयार हो तो उसे पर्याप्त ठंडी का मौसम भी मिल सके। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सार्क) ने किसानों को जीरो टिलेज (बिना जुताई के सीधी बोआई) विधि से गेंहू बोआई का सुझाव दिया है। इसमें खेत को जोतने की जरूरत, उपज भी बेहतर होती है। इससे मजदूरी व ईंधन की भी बचत होती है। ज़ीरो टिलेज से किसान अब लंबे समय वाली, अधिक उपज देने वाली गेंहू की किस्मे भी अपना सकते हैं।

जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई से बढ़ेगी उत्पादकता और किसानों की आय धान की कटाई में होने वाली देरी के कारण गेहूं की बुआई देर से होने पर फरवरी-मार्च में बढ़ता तापमान फसल की पैदावार को प्रभावित करता है। 20 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई में प्रत्येक दिन की देरी से प्रति हेक्टेयर लगभग 50 किलोग्राम तक उपज का नुकसान होने का अनुमान है।

दिन और रात के समय अधिक तापमान होने की वजह से फसल में दाना भरने की अवधि कम हो जाती है। इससे फसल जल्दी पकने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप दानों का वजन घट जाता है और उपज प्रभावित होती है। इस चुनौती से निपटने और धान-गेहूं फसल प्रणाली को जलवायु परिवर्तन एवं अनियमित मानसून के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

धान की सीधी बुआई (डीएसआर) और गेहूं की जीरो टिलेज (बिना जुताई) विधि से बुआई को एकीकृत रूप से अपनाने से धान की कटाई 7–10 दिन पहले संभव हो सकती है, जिससे अगली फसल - गेहूं की समय पर बुआई का अवसर मिलता है। फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के साथ यह पद्धति खेती की लागत कम करने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने, पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने और धान-गेहूं प्रणाली की समग्र उत्पादकता एवं लाभप्रदता बढ़ाने में सहायक है।

विश्व बैंक समर्थित उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना (यूपी-एग्रीज) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना (यूपीडास्प) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान (इरी) व इसके वाराणसी स्थित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आइसार्क) और कृषि विभाग के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में इस एकीकृत पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

धान की कटाई के बाद गेहूं की समय पर बुआई

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य गेहूं की बुआई 20 नवंबर से पहले सुनिश्चित करना है। हालांकि, निचले क्षेत्रों में जहां लंबे समय तक जल-भराव के कारण धान की कटाई जल्दी करना संभव नहीं होता, वहां भी गेहूं की बुआई को कम से कम 7–10 दिन पहले करने पर जोर दिया जा रहा है।

इसके लिए धान की सीधी बुआई, धान की समय पर बुआई या रोपाई, उपयुक्त फसल किस्मों का चयन और जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुआई जैसी तकनीकों को एकीकृत रूप से अपनाया जा रहा है। उचित फसल अवशेष प्रबंधन के साथ यह एकीकृत पद्धति खेती की लागत कम करने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने, टिकाऊ अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और समग्र फसल प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है।

फसल अवशेष प्रबंधन से टिकाऊ कृषि को बढ़ावा जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई के दौरान धान के अवशेषों को खेत में बनाए रखने से मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है, मिट्टी का तापमान नियंत्रित होता है और मृदा स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। जीरो टिलेज एवं फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के उपयोग से पराली जलाने की समस्या कम होती है, जिससे वायु प्रदूषण घटाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलती है।

इस एकीकृत पद्धति के तहत विभिन्न स्थानों पर खेतों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनमें जीरो टिलेज मशीन, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर जैसी मशीनों की मदद से बिना जुताई किए धान के अवशेषों के बीच गेहूं की बुआई की जाती है। इन तकनीकों से धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलती है। परियोजना के माध्यम से मौजूदा सेवा प्रदाताओं के जरिए किसानों को मशीनें उपलब्ध कराने में सहायता दी जा रही है। साथ ही, धान के अवशेषों की गांठें बनाने (बेलिंग) और उनके वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निजी ऊर्जा क्षेत्र के साथ भी संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं।

इरी द्वारा खेत में ही फसल अवशेषों के प्रबंधन (इन-सीटू) और खेत से बाहर उनके उपयोग (एक्स-सीटू) से जुड़ी तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे किसानों और सेवा प्रदाताओं के तकनीकी कौशल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिली है।

खेतों में किए गए प्रदर्शनों के परिणामों के अनुसार, समय पर जीरो टिलेज से बोई गई गेहूं की फसल में औसतन 68 दाने प्रति बाली दर्ज किए गए, जबकि पारंपरिक पद्धति से 20–25 दिन की देरी से बोई गई फसल में औसतन 35 दाने प्रति बाली पाए गए।

रबी 2025–26 के दौरान, धान की सीधी बुआई और जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई वाली प्रणाली में धान-गेहूं की संयुक्त उत्पादकता 10.7 टन प्रति हेक्टेयर रही, जबकि पारंपरिक रोपाई और जुताई आधारित प्रणाली में यह 9.8 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। इस प्रकार, एकीकृत पद्धति से संयुक्त उत्पादकता में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।