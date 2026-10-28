वाराणसी खंड शिक्षक MLC सीट पर सपा का कब्जा: लाल बिहारी यादव ने भाजपा के प्रमोद मिश्रा को 5015 वोटों से हराया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधान परिषद की वाराणसी खंड शिक्षक सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव ने दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंनें भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंद्वी डा. प्रमोद मिश्रा को 5015 मताें से हराया। डा. प्रमोद मिश्रा को कुल 6597 मत मिले। जबकि लाल बिहारी को 11612 मत प्राप्त हुए। सपा ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। जमकर नारेबाजी की तो वहीं ढोल नगाड़े पर जमकर झूमे और मिठाईयां बांटी।देररात तक एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जारी रहा।

स्नातक एमएलसी सीट के लिए वोटों की गिनती जारी है। सपा के आशुतोष सिन्हा व भाजपा के केदार सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। परिणाम बुधवार को दोपहर बाद आएगा। वहीं सपा ने स्नातक सीट भी जीतने का दावा किया है तो वहीं भाजपा पदाधिकारियों में मायूसी दिखी।

शिक्षक एमएलसी के प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती में सपा के लाल बिहारी यादव को 10,958 मत मिले तो वहीं भाजपा के डा. प्रमोद मिश्रा को 6060 मत प्राप्त हुए। सपा प्रत्याशी को 514 वोट और मिल गए होते तो प्रथम वरीयता की गिनती में ही जीत पक्की होती।

कुल वैध मतों के पचास प्रतिशत यानी 11,472 वोट न होने के कारण द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती शुरू हुई। इसके बाद आठ चक्र की गिनती हुई। क्रमवार कम वोटों पाने वाले प्रत्याशियों के द्वितीय वरीयता के मत में सपा की झोली में 654 मत तो भाजपा के 537 वोट ही आए। चेतनारायण को कुल 3471 वोट प्राप्त हुए। स्नातक एमएलसी के मतपत्रों की बंडलिंग के बाद देररात प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती शुरू हो गई। परिणाम बुधवार को दोपहर तक आने की उम्मीद है।मतगणना परिणाम