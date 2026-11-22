जागरण संवाददाता,वाराणसी। कोहरे के मौसम को देखते हुए रोडवेज ने बसों के सुरक्षित संचालन के लिए गति सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही लाइट, दृश्यता और सुरक्षा उपकरणों की जांच के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि धुंध में हादसों को रोका जा सके। इधर, शेष बसों में ‘ल वेदर बल्ब’ लगाने की कवायद तेज हो गई है।

जबकि अन्य जगहों पर हेडलाइट, बैकलाइट, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टिव टेप और फॉग लाइट की जांच की जा रही है। खराब लाइट वाली बसों को सड़क पर उतारने से मना किया गया है। अत्यधिक कोहरे में दृश्यता बेहद कम होने पर बसों का संचालन रोकने के निर्देश हैं। चालकों को ऐसी स्थिति में अपनी लेन के नजदीकी बस स्टेशन, यात्री प्लाजा, पेट्रोल पंप या थाने पर बस खड़ी करने को कहा गया है।