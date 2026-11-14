वाराणसी में छठ पर्व पर रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

जासं, वाराणसी। छठ महापर्व पर संभावित भीड़ को देखते हुए बनारस रेलवे स्टेशन व वाराणसी जंक्शन पर व्यापक इंतजाम किए हैं। बनारस स्टेशन पर 2025 वर्गफीट का अस्थायी यात्री आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां 250 यात्री बैठ सकेंगे।

यहां प्रकाश, पंखे, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, मोबाइल यूटीएस टिकटिंग, उद्घोषणा प्रणाली और वीडियो पैनल की सुविधा है। सर्कुलेटिंग एरिया को वाहनमुक्त रखने, प्रवेश-निकास मार्गों के प्रबंधन, प्लेटफार्मों पर बैरिकेडिंग और 24 घंटे हेल्प बूथ की व्यवस्था की गई है।

सीसीटीवी से निगरानी के साथ आरपीएफ, पुलिस और महिला टीम तैनात हैं। वहीं, वाराणसी जंक्शन पर शुक्रवार को आरपीएफ ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म और टिकट घर में श्वान दस्ता ले जाकर जांच की। यात्रियों को अपरिचित लोगों से खाने-पीने की वस्तुएं न लेने, समस्या पर हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना देने और चेन पुलिंग न करने की सलाह दी गई।