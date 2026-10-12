यूपी के बलिया का मां ब्रह्माणी देवी मंदिर: राजा सूरथ ने कराया था निर्माण, क्या है पौराणिक इतिहास?

जागरण संवाददाता, बलिया। Shardiya Navratri 2026 | जिला मुख्यालय से महज पांच किलोमीटर दूर बलिया-सिकंदरपुर मार्ग के समीप स्थित ब्रह्माइन गांव का मां ब्रह्माणी देवी मंदिर आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है।

मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में पूजित इस प्राचीन मंदिर में पूरे वर्ष, विशेषकर शारदीय व चैत्र नवरात्र के दौरान, मां के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है।

यहां आसपास के कई जिलों से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं, पुरातन स्मृतियां और दिव्य वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नवरात्र के दिनों में पूरे मंदिर परिसर में 'जय माता दी' के जयकारों के साथ मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।

क्या है ब्रह्मचारिणी मंदिर का इतिहास?

भगवती मंदिर के पौराणिक इतिहास को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में राजा सुरथ ने सुरहा ताल के निकट स्थित पांच प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें आदिशक्ति मां ब्रह्मचारिणी देवी का यह पवित्र मंदिर भी शामिल है।