नवरात्र में विंध्याचल जाना हुआ आसान, पुरुषोत्तम समेत धनबाद होकर गुजरने वाली 10 जोड़ी ट्रेनों को मिला स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, धनबाद। शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल धाम जाने वाले धनबाद और आसपास के श्रद्धालुओं को पूजा पर सौगात दी है।

रेलवे प्रशासन ने नवरात्र मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और सुविधा को देखते हुए धनबाद रेल मंडल होकर गुजरने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट के लिए अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 11 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगी।