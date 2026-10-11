जानकी एक्सप्रेस में बढ़ा थ्री-एसी कोच, कटिहार से भागलपुर-सबौर के बीच चलेंगी 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें

संवाद सहयोगी, कटिहार। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

जयनगर-मनिहारी जानकी एक्सप्रेस में तीन महीने के लिए एक अतिरिक्त थ्री एसी कोच जोड़ा गया है। इसके अलावा कटिहार-भागलपुर और कटिहार-सबौर के बीच दो पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। रेलवे की इस पहल से कोसी-सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों को त्योहारों के दौरान आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।