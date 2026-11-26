जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। कपसेठी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में गुरुवार को प्रातः आठ बजे प्राथमिक विद्यालय के समीप बच्चों को लेकर स्कूल जा रही सिल्वर ग्रो स्कूल की वैन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे के दौरान वैन में कई बच्चे सवार थे। वैन के अंदर अचानक धुआं उठता देख अफरा-तफरी मच गई।

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्राम प्रशासक गुंजन सिंह समेत ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के प्रयास से बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कपसेठी थानांतर्गत उपरवार गांव में स्थित सिल्वर ग्रो स्कूल की वैन में जिज्ञासा सिंह रघुनाथपुर, प्रिंसी पटेल मड़ैया कृतिका गिरी रघुनाथपुर, आराध्या सिंह, ज्योति प्रजापति रघुपुर और आदर्श सिंह सहित अन्य बच्चे शामिल थे।

सुबह-सुबह हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना से मासूम बच्चे सहम गए। सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावक भी भागकर मौके पर पहुंचे। घटना के दौरान सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि वैन को लाइसेंस धारी चालक के बजाय विशाल कुमार नामक व्यक्ति चलाते हुए मौके पर पाया गया।