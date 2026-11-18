जागरण संवाददाता, वाराणसी। कार्तिक पूर्णिमा आगामी मंगलवार को हैं। जिसको लेकर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्‍थली सारनाथ के सभी बौद्ध मठ व मन्दिरो में सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर विविध धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे और देश व‍िदेश से आस्‍थावानों संग बौद्ध मतावलंब‍ियों का जमावड़ा भी होगा।

24 नवम्बर को कार्तिक बुद्ध पूर्णिमा को तीन दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। जिसके मद्देनजर बौद्ध मठों व मन्दिरो को सजने संवरने लगा है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित मूलगंध कुटी बोद्ध मन्दिर की साफ सफाई के साथ पंचशील झंडे व बिजली के रंगीन झालरों से सजाया जा रहा है।

विहाराधिपति भिक्षु आर सुमिता नंद थेरो ने बताया कि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 22,23 व 24 नवंबर तीन दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान होगा। जिसमें तीन दिनों तक भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन होगा। इसके साथ ही महापरित्रण पाठ होगा।

वहीं 24 नवंबर को ही भगवान बुद्ध की अस्थि कलश का जुलूस निकलेगा। बौद्ध मठों को रंग रोगन, पंचशील झंडा व बिजली के रंगीन झालरों से सजाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रीलंका, म्यांमार,थाई, वियतनाम, कंबोडिया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नेपाल, भूटान,से लगभग 5 हजार बौद्ध अनुयायी शामिल होगे।