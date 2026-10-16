पटाखा फैक्ट्री में तीन धमाकों के दहला सारनाथ, लोग बोले- लगा जैसे धरती हिल गई... खिड़की के शीशे तक टूटे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में शाम के वक्त करीब पौने पांच बजे अचानक हुए तेज धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। लोगों का मकान हिल गया और दरवाजे व खिड़की के शीशे टूटने लगे।

लगा कि भूकंप आ गया और जब वह जान बचाने के लिए बाहर निकले तो पांच फीट की तंग गली में हर तरफ धुआं ही धुआं था। सांस लेना भी दूभर था। करीब 15 मिनट तक लोगों को कुछ समझ नहीं आया। जब धुआं कम हुआ तब पता चला कि राजू खान के मकान में ब्लास्ट हुआ है और मकान ध्वस्त हो गया है।

पैगंबरपुर में राजू खान के मकान में जहां विस्फोट हुआ वहां पांच फीट की तंग गली है और घनी आबादी है। छोटे-छोटे मकान बने हैं। गनीमत रही कि हादसे के दौरान मकान के पास गली में कोई मौजूद नहीं था नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। शाम का वक्त होने के नाते मोहल्ले के बच्चे या युवक भी मुख्य सड़क पर निकले थे।