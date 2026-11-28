जागरण संवाददाता, वाराणसी। चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह के आवासीय कार्यालय, टैगोर टाउन कॉलोनी, अर्दली बाजार वाराणसी में महान समाज सुधारक, शिक्षाविद् एवं सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके जीवन, संघर्ष एवं विचारों पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि शिक्षा समाज में परिवर्तन और समानता लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। वे चाहते थे कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं, दलितों एवं वंचितों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिले। उन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया तथा शोषित, वंचित एवं पिछड़े वर्गों को सम्मान, समानता और न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक, विचारक एवं लेखक थे। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा की अलख जगाई और महिलाओं तथा वंचित समाज को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा, न्याय और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने के संघर्ष का प्रतीक है।