जागरण संवाददाता, वाराणसी। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अर्दली बाजार वाराणसी में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई। उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा करने तथा उसमें निहित मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया।

गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने कहा कि भारतीय संविधान महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। संविधान देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए आशा और विश्वास का आधार है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं समावेशिता के आदर्शों को मजबूत करते हुए देश के लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है।

गोष्ठी का संचालन करते हुए जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने कहा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी विशेषता भारत की विविधता, सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसी ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।