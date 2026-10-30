वाराणसी में जेन जी के भटकाव को दूर करने का रास्ता बताएंगे साधु-महात्मा

जागरण संवाददाता, वाराणसी!\। जेन जी के भटकाव को दूर करने और उनके मन की बात को जान- समझकर साधु- महात्मा और विद्वतजन उनका मार्गदर्शन करेंगे। युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने, भारतीय ज्ञान परंपरा, ग्राम्य संस्कृति और राष्ट्रधर्म का भाव जागृत करने के लिए धर्म नगरी काशी में तीन से पांच नवंबर तक देश भर के साधु- संत और विभिन्न संस्थानों के विद्वान जुटेंगे।

''संस्कृति संसद 2026'' में इस वर्ष मुख्य आकर्षण ''जेन जी कान्क्लेव'' होगा, इसमें संत और विद्वानों नई पीढ़ी से सीधा संवाद कर उनकी जिज्ञासा शांत करेंगे और नव भारत के निर्माण में उनकी भूमिका बताएंगे। अखिल भारतीय संत समिति व गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली और डिजिटल दौर में युवा पीढ़ी कई मानसिक द्वंद्वों और भटकाव से जूझ रही है। ऐसे में देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से आमंत्रित युवाओं से संत और विशेषज्ञ सीधा संवाद करेंगे।

युवाओं के मन की बात सुनकर उनकी जिज्ञासाओं, तार्किक प्रश्नों और समकालीन शंकाओं का समाधान वैज्ञानिक व आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा। भारतीय संस्कृति केवल धरोहर के रूप में सहेजने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक विज्ञान, ज्ञान और नई पीढ़ी के दैनिक जीवन से जोड़ना समय की मांग है।