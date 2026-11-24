जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के माइकोलाजी एवं प्लांट पैथोलाजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर प्रो. डीसी पंत ने अपने गुरु की स्मृति में 10 लाख रुपये दान किए हैं। इस राशि से विभाग के पूर्व शिक्षक प्रो. विजय प्रताप तिवारी की स्मृति में स्वर्ण पदक स्थापित किया जाएगा।

प्रो. पंत इसी विभाग के पूर्व छात्र रहे हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद वह इसी विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए और प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने यह राशि अपनी पत्नी स्व. शोभा पंत के साथ मिलकर गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रदान की है। स्वर्ण पदक के माध्यम से विश्वविद्यालय में गुरु-शिष्य परंपरा और अकादमिक योगदान को स्मरण किया जाएगा।