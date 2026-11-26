जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। बहुउद्देशीय किसान कल्याण केंद्र सेवापुरी में किसानों को मिला सड़ा हुआ बीज आक्रोश। बताया जाता हैं कि विकासखंड के ग्राम पंचायत करधना के किसान प्रेम नारायण पटेल ने उपरोक्त केंद्र से दो बोरी गेहूं के बीच खरीद कर बुवाई के लिए लाया था। जब बुवाई करने के लिए बोरी को खोल तो उसमें सड़ा हुआ बीज निकला जिससे किसान आक्रोशित हो गए।

इसकी शिकायत कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से करने की बात कही इस मामले में सहायक कृषि अधिकारी सेवा पूरी अमित कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उक्त बोरी का बीज पानी से भीग गया हो जिससे उसमें का बीज सड़ा निकला हो। किसान चाहे तो उक्त बोरी लाकर उसे बदलकर दूसरा बीज दे दिया जाएगा।

इस मामले में खंड विकास अधिकारी सेवापुरी गौरव सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो भी बीज आता है वह सरकार द्वारा सर्टिफाइड बीज आता है हो सकता है कि किसान बीज को पानी में भिगो दिया हो जिससे बीज सड़ गया।