वाराणसी के वीआइपी क्षेत्र में चमचमाते मार्ग चमका रहे, बाकी जगह गड्ढा भरने की फुर्सत नहीं

राघवेन्द्र शुक्ल, जागरण, वाराणसी। काशी की कई सड़कों पर चलना मुश्किल है। सिस्टम ऐसा है कि देव दीपावली पर लोगों को सड़कों के गड्ढों का गिफ्ट मिला। नदेसर क्षेत्र में बनी-बनाई सड़कें पाइपलाइन के नाम पर खोद दी गईं। नगर निगम का नियम वह ही जाने लेकिन दुश्वारियां जाम के रूप में सामने है।

एक तरफ टकटकपुर, सिंधोरा, महमूरगंज, सिगरा, रथयात्रा की कई सड़कों पर कई गड्ढे पाटे नहीं गए तो दूसरी ओर वीआइपी क्षेत्र कचहरी में अफसरों के आग नंबर बढ़ाने के चक्कर में जिम्मेदारों ने चमचमाती सड़कों पर लेपन कर दोबारा से चमकाया जा रहा है।

शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। मानसून के पहले थोड़ी बहुत राहत देने वाली सड़कें अभी अब गड्ढे से सराबोर हैं। जब सड़क खराब थी तो लोगों ने विभाग में अर्जियां भी डाली लेकिन जिम्मेदारों ने इसे खारिज कर दिया। टूटी सड़कों के गड्ढे पाटे नहीं गए। रथयात्रा से महमूरगंज के बीच में सड़क खराब है और दोनों तरफ पटरियां ही बची हैं।

आनंदनगर महमूरगंज में तो सड़क पर चलना ही मुश्किल है। रथयात्रा में खराब सड़क ज्यादा है। ज्यादातर ऐसी हैं जिन्हें पाइप लाइन डालने के लिए खोदा गया और उसे बनाया नहीं गया। सिंधोरा रोड पर जाम लगता है लेकिन इसके समानांतर टकटकपुर बाइपास गड्ढों में तब्दील है। बसही चौराहा से टकटकपुर होते हर दिन इस मार्ग से हजारों बाइक व कार सवार गुजरते हैं।